Ook Malle neemt maatregelen om energiefactuur te drukken, maar “kerstverlichting blijft behouden”

Malle Zesdejaars volgen twaalf woensdag­voor­mid­da­gen les vanuit thuis: “Ik werk efficiën­ter aan taken dan in klas”

Het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle heeft vele pluspunten gezien in het afstandsonderwijs, dat een tijdlang verplicht was door corona. Zodanig zelfs dat de middelbare school de onderwijsvorm vanaf deze week bij wijze van proefproject wil voortzetten. De zesdejaars volgen gedurende tweemaal zes weken iedere woensdagvoormiddag les van thuis uit. “Het grote voordeel is dat je op verschillende tempo’s kan werken”, aldus Rudy Vandebosch, pedagogisch directeur van de tweede en derde graad.

4 oktober