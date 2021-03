Ontbijten met HLN-lezer Pieter Fasseur (29): “Ik ben een zondagskind. Ik werk hard maar ben waanzinnig gelukkig”

In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij Pieter Fasseur (29) uit Westmalle. Een samengesteld gezin was niks voor hem, was zijn overtuiging tot hij Kim (34) tegen het lijf liep en binnen de kortste keren ‘papa Pi’ werd van haar dochter. Ondertussen kregen ze samen nog twee kinderen. “Nog een baby komt er niet meer, wij werken en leven nu al aan tweehonderd per uur”, zegt Pieter die et als zelfstandige zelfstandige tuinaanleg en binnenvloeren net heel druk heeft in tijden van corona.

Onze krant is voor Pieter Fasseur de belangrijkste bron van nieuws, maar ook van ontspanning. “Vier jaar geleden, toen mijn vrouw en ik ons huis kochten, heb ik een abonnement genomen op Het Laatste Nieuws en sindsdien is dat mijn ontspanning op werkdagen. Als ik ‘s middags even op adem wil komen, blader ik door mijn gazet. En op zondag ligt de krant de hele dag open op tafel en lezen we elke letter, want dat is de enige dag in de week dat mijn vrouw en ik echt tijd hebben. De krant is voor mij ook de voornaamste bron van de actualiteit, want om tv te kijken of magazines te lezen is mijn leven veel te druk. Vroeger speelde ik voetbal op nationaal niveau en dan stonden er wel eens artikeltjes over mij op de regiopagina’s. Nu lees ik nog altijd het liefst het lokale nieuws en de sport. Maar ook de roddels op de showbizzpagina slaan we in het weekend niet over. Alleen alles wat met de politiek en met corona te maken heeft, laat ik aan mij voorbij gaan. Neem nu de vaccinaties. Het heeft toch geen zin om erover te piekeren wanneer je gevaccineerd wordt en welk vaccin je dan zal krijgen? Ik begrijp niet goed hoe mensen zich daar zo druk om kunnen maken.”

Kampvuurtje

Misschien is dat omdat Pieter zelf weinig hinder ondervindt van de pandemie, oppert hij. “Ik speel nog voetbal bij een caféploegje en dat ligt nu wel stil, maar in plaats daarvan ga ik met enkele vrienden mountainbiken. En nadien doen we een kampvuurtje in de tuin en drinken we gezellig iets, met respect voor de coronamaatregelen weliswaar. Mijn vrouw en ik zijn nu eenmaal heel sociale mensen.”

Quote Het enige wat ik mis, zijn de date nights met mijn vrouw. Voor corona gingen we elke vrijdag eten of naar de sauna om bij te praten. Pieter Fasseur

Pieter heeft een bedrijf in vloerwerken en kon altijd blijven doorwerken. “Ik heb bovendien geluk: mijn twee collega’s zijn mijn twee beste kameraden. Tijdens de eerste lockdown hadden we in ons magazijn een badmintonveld getekend en een net opgehangen. Daar speelden we dan regelmatig eens een wedstrijdje. Het enige wat ik nu wel al maanden mis, zijn de date nights met mijn vrouw. Voor corona gingen Kim en ik elke vrijdag uit eten of naar de sauna om bij te praten. Dat vind ik toch belangrijk om je relatie gezond te houden.

Schuldgevoel

Tijdens de week heeft het koppel immers geen we-time. “We hebben drie kleine kinderen die aandacht nodig hebben. Al is het meestal mijn vrouw die voor hen zorgt. Ik vertrek immers al om 6 uur ‘s ochtends en soms ben ik maar om 21 of om 22 uur thuis. Er zijn dus dagen dat ik de kinderen niet eens zie. Ik voel mij daar schuldig over, maar ik ben zelf ook zo opgegroeid. Mijn vader had een bedrijf in tuinaanleg dus ik heb ook dikwijls alleen met mijn mama aan tafel gezeten. Mijn vader betreurt dat nu zelf ook. Ik probeer er dus op te letten. Vroeger werkte ik zes dagen op zeven, maar sinds ons derde kind er is, blijf ik ook op zaterdag thuis.”

Quote We hebben elkaar ontmoet toen ik van deur tot deur naaktkalen­ders ging verkopen voor mijn voetbal­ploeg. Kim deed open, we raakten aan de praat, en van het één kwam het ander. Vier maand later was ze zwanger Pieter Fasseur

Aan de andere kant is er het besef dat ze het nu moeten doen, als ze iets willen opbouwen met het bedrijf. “Door corona hebben we er ook een heel goed jaar opzitten. Mensen konden geen vijf-, zesduizend euro meer uitgeven aan reizen en dat geld hebben ze nu gebruikt voor een nieuwe vloer, voor die jacuzzi, voor nieuw behang of schilderwerken. Daar hebben wij van kunnen profiteren. Nu, ik vind het niet erg om hard te werken, want ik doe mijn job ontzettend graag. Ik heb een universitair diploma bouwkundig ingenieur maar toen ik tijdens mijn stage van aan mijn bureau de bouwvakkers buiten plezier zag maken, wist ik dat ik in een kantoor nooit gelukkig zou worden.”

Quote We hebben elkaar ontmoet toen ik van deur tot deur naaktkalen­ders ging verkopen voor mijn voetbal­ploeg. Kim deed open, we raakten aan de praat, en van het één kwam het ander. Vier maand later was ze zwanger Pieter Fasseur

Pieter zijn vrouw Kim is sales manager, maar heeft onlangs haar ontslag gegeven om hem in het bedrijf te komen helpen. “Wij zijn vijf jaar samen. Vorige zomer zijn we getrouwd. Om dat te vieren waren we in oktober vorig jaar normaal gezien met de hele familie naar Zuid-Afrika geweest, maar corona heeft daar spijtig genoeg een stokje voor gestoken. Kim had al een dochter uit een vorige relatie, maar ik beschouw dat meisje evenzeer als mijn kind. Ze woont ook permanent bij ons en gaat maar af en toe naar haar vader. Voor haar ben ik papa Pi, van Pieter. (lacht) Nochtans wilde ik vroeger nooit een samengesteld gezin. Dat leek mij te ingewikkeld. Tot ik Kim leerde kennen. We hebben elkaar heel toevallig ontmoet toen ik van deur tot deur naaktkalenders ging verkopen om de spelerskas van het voetbal te spijzen. Zij deed open, we raakten aan de praat, ze kwam eens naar een match kijken en van het één kwam het ander. Vier maand later was ze zwanger, vijf maanden later hadden we een huis gekocht. Het is dus héél snel gegaan. Marginaal snel zullen sommigen misschien zeggen. Maar de liefde is nog altijd even groot. (lacht) Ons gezin is nu ook compleet, want nog een baby komt er niet meer.”

Hout vasthouden

“Hout vasthouden, maar ik ben een echt zondagskind”, zegt Pieter als hij zijn geluk overschouwt. “Ik heb een heerlijke jeugd gehad, ik heb fantastische ouders en vrienden, drie schatten van kinderen en een prachtige vrouw. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik waanzinnig gelukkig ben. En ook al werken en leven wij aan tweehonderd per uur, er is niks zo hecht als onze familieband.”

Volledig scherm Vroeger speelde Pieter Fasseur (links) voetbal op nationaal niveau en dan stonden er wel eens artikeltjes over hem in de krant © SMB