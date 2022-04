Online winkelen, boodschappen afhalen: Collect & Go voortaan ook mogelijk bij Colruyt van Westmalle

Westmalle RESTOTIP. Brasserie Den Atelier, waar kinderen zich uitleven en honden welkom zijn

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: de bijzonder gezellige Brasserie Den Atelier in Westmalle. Zowel grote eters als gezinnen met speelgrage kinderen zijn er aan het juiste adres.

8 april