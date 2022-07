Nederlanders met vintage tractoren ondersteunen strijd voor behoud van historische dreef in Westmalle

MalleDe gemeente wil de Mostheuvellaan in Westmalle heraanleggen. De iconische betonklinkers en statige paardenkastanjes moeten wijken. Al is dat niet naar de zin van enkele bewoners. De laan kreeg donderdag bezoek van een groep Nederlanders. Ze kwamen met acht vintage tractoren op bezoek om de strijd van het buurtcomité voor de de dreef te steunen.

Een gescheiden riolering zou een oplossing moeten bieden voor wateroverlast in de Mostheuvellaan bij zware regenval. Al is de huidige straat van 3,6 meter niet breed genoeg daarvoor. Er is volgens de gemeente Malle een breedte van 5 meter nodig. Naast de rijweg zouden grachten komen, waarnaast ruimte zou zijn voor laanbomen. Al zouden de 110 paardenkastanjes uit de jaren 30 wel moeten verdwijnen. Dat geldt ook voor de betonklinkers, die de paters van de nabijgelegen Abdij der Trappisten in 1938 nog gemaakt hebben. Asfalt zou in de plaats komen.

Twee lopende procedures

Die plannen stoten op ongenoegen bij enkele bewoners. Ze hebben zich verenigd in ‘Red de Mostheuvellaan’. Het buurtcomité vroeg aan de gemeente een alternatief zoals een fietsstraat, enkelrichting of een heraanleg met hergebruik van de klinkers en sparen van de bomen. Het lokaal bestuur bekeek de andere opties. Al was geen daarvan naar eigen zeggen haalbaar.

Tegen de vergunning van de gemeente voor de heraanleg ging het buurtcomité in beroep. Na een negatief advies bij de commissie voor omgevingsvergunningen van de provincie kwam er een voorgestelde aanpassing. Zo zou het asfalt een betonweg worden met een symbolische strook van 105 centimeter met de originele klinkers. Het advies was opnieuw negatief, maar de provinciale deputatie gaf wel groen licht.

Daartegen is het buurtcomité in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat rechtsapparaat zou het dossier in de late herfst behandelen. Parallel daarmee hebben enkele bewoners de gemeente gedagvaard voor volgens hen een aantal incorrectheden. Tegen de deeluitspraak is het buurtcomité meteen in beroep gegaan. De zaak komt in het late najaar voor het Hof van Beroep in Antwerpen.

Tocht van 120 kilometer

Het is overduidelijk dat ‘Red de Mostheuvellaan’ alles op alles zet om het karakter van de dreef niet verloren te laten gaan. De voorliefde voor het historische heerst blijkbaar niet alleen bij de bezorgde bewoners. “Acht sympathisanten zijn donderdag met hun vintage tractoren vanuit Moergestel (vlakbij Tilburg, red.) in Nederland doorheen de Noorderkempen naar Westmalle gereden. Ze zijn onze straat met haar mooie bomen komen aanschouwen. Met hun bezoek ondersteunen ze ook onze nog steeds voortdurende strijd”, besluiten Dirk Janssens en Kris Versmissen van het buurtcomité dankbaar.

Volledig scherm Acht vintage tractoren kwamen donderdagmiddag vanuit Nederland op bezoek in de Mostheuvellaan om de strijd voor de historische dreef te steunen © Dirk Janssens

