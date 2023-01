Na twee jaar noodgedwongen uitstel geeft harmonie van Oostmalle dubbel nieuwjaarsconcert

MalleNormaal gezien zou de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius uit Oostmalle in 2020 haar honderdste verjaardag vieren. Al vielen de meeste activiteiten in het water door het coronavirus. Gelukkig kan de muziekvereniging dit jaar haar schade inhalen. Een dubbel nieuwjaarsconcert staat komend weekend alvast op de planning.

De coronacrisis was een zware periode voor de cultuursector, wat eveneens geldt voor de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius. Dankzij tal van (online) activiteiten is de harmonie erin geslaagd de groep bijeen te houden en zelfs tal van nieuwe muzikanten aan te trekken. Van zodra het weer mocht, is de harmonie volop beginnen repeteren. Het gezelschap bracht in mei 2022 een reeks geslaagde concerten met gastzanger Günther Neefs.

De harmonie is zich momenteel volop aan het voorbereiden voor haar nieuwjaarsconcerten, die in 2021 en 2022 niet konden doorgaan. De optredens zullen plaatsvinden op zaterdag 7 januari om 19.30 uur en op zondag 8 januari om 14.30 uur in het Provinciaal Vormingscentrum in Oostmalle. De harmonie zal onder leiding van Jeroen Van Ginneken een afwisselend programma brengen. Ook de jeugdharmonie met 35 jongeren onder leiding van Maarten Van Houts zal het beste van zichzelf geven. De jonge garde zal tonen waarom ze onlangs op een evaluatieconcert van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) de titel kreeg voor meest muzikale jeugdorkest.

Volledig scherm De jeugdharmonie komt komend weekend ook in actie © KHSL

Het weekend daarop zal de vereniging de haringtent op de vijftigste editie van Zalfenkermis uitbaten. “We zullen 1.200 haringen serveren”, klinkt het. “Voor een heerlijke portie stoofvlees of een tas soep kan je eveneens terecht in onze feesttent. Tal van verrassingen staan te wachten op deze feesteditie.”

Gardameer

Uitkijken doet de Koninklijke Harmonie Sint-Laurentius vooral naar het eerste weekend van de paasvakantie. Dan zullen de muzikanten deelnemen aan ‘Flicorno D’Oro’, een concertwedstrijd in Riva Del Garda, gelegen aan het Gardameer in Italië. Die concertreis stond oorspronkelijk al in 2020 gepland ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. “We kijken er enorm naar uit om met z’n tachtig met de bus naar Italië te reizen en ons ook in het buitenland muzikaal te etaleren”, vertelt ondervoorzitter Kurt Schryvers. “Ook de muzikanten van ons jeugdorkest zullen mee afreizen. Ze zullen geïntegreerd worden in het grote orkest voor een optreden bij een bevriende muziekmaatschappij.”

“Op het wedstrijdconcert zullen we naast een verplicht werk ook het werk ‘Legend of the Bell’ brengen. Dat muziekstuk heeft de Belgische componist Bert Appermont voor ons gecomponeerd naar aanleiding van ons 100-jarig jubileum. Het is geïnspireerd op de lokale geschiedenis van Oostmalle. Zo beschrijft het de legende van de verstopte kerkklokken in de vijvers van het Klokkeven om ze te beschermen tegen de indringers (onder leiding van Gelderse krijger Maarten van Rossum alias Zwarte Maarten, red) tijdens de religieuze oorlog in de zestiende eeuw. Het zal de eerste keer zijn dat dit prachtige werk internationaal te horen zal zijn”, besluit Schryvers.

Kaarten voor de nieuwjaarsconcerten kan je eenvoudig bestellen via tickets.khsl-oostmalle.be. Onder de twaalf jaar gratis toegang. Een ticket kost 5 euro voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar of vrijetijdspashouders. De standaardprijs bedraagt 12 euro.

