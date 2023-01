Na twaalf weken trainen vijf kilometer kunnen lopen: neem deel aan nieuwe cursus ‘Start To Run’ in Malle

Voor de loopcursus slaan de sportdiensten van de gemeenten Zoersel en Malle en atletiekclub AC DAL uit Westmalle opnieuw de handen in elkaar. Gediplomeerde lesgevers jogbegeleiding van de atletiekvereniging zullen de cursus geven. Iedereen vanaf 15 jaar oud kan meedoen. Deelnemers trainen drie keer per week. Dat gebeurt op maandag en donderdag om 19.30 uur onder begeleiding op de atletiekpiste van het Mariagaarde Instituut langs de Oude Molenstraat in Westmalle. Breng goede loopschoenen en sportieve kledij mee. De derde sessie doe je zelf thuis.

De prijs voor Start To Run bedraagt 30 euro voor inwoners van Malle en Zoersel of 35 euro voor niet-inwoners van Malle en Zoersel. Daarin zitten verzekering, diploma, T-shirt, gediplomeerde lesgevers en het gebruik van de atletiekpiste inbegrepen. Sommige mutualiteiten betalen ook een deel van het inschrijvingsgeld terug. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan via het vrijetijdsloket van Malle op de Sint Jozeflei 6, telefonisch via 03 310 05 44 of door te mailen naar sport@malle.be. Je kan ook inschrijven via reservaties.malle.be.