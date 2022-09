Na ontelbare bezoekjes aan ziekenhuis en revalidatiecentrum gaat Collette (6) naar nieuwe school

Met zeven in de klas

Aanvankelijk ging Collette nog naar het wijkschooltje van Immaculata in Oostmalle. Dat lukte op termijn niet meer. In het revalidatiecentrum kreeg ze nog wel wat les, al beperkte dat zich tot een twee à drie uur per week omdat Collette vooral nood had aan therapie. Al was ze intussen klaar voor een nieuw avontuur. Aan dat nieuwe avontuur is donderdag gestart, op het buitengewoon schooltje De Brem in Oud-Turnhout. “Uit haar eigen winkeltje ‘De Hartjesdief’ heeft ze nog een rugzak gekozen”, vertelt haar vader. “Ze was best zenuwachtig. Na twee jaar het ziekenhuis in en uit en het revalidatiecentrum van Pulderbos was het een grote stap voor haar. Dat was ook het geval voor ons als ouders.”