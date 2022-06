Meer tijd voor fitness-sessie dankzij automatisering: “Ook voor het werk of na de late werkshift nog trainen”

De EMfitness is dankbaar dat ze in tegenstelling tot heel wat andere fitnesscentra de moeilijke coronatijden heeft overleefd dankzij haar trouwe klanten. Na die zware periode doorgekomen te hebben hoopt de fitness ook nieuwkomers te mogen verwelkomen. Die wil ze overtuigen met de fors uitgebreide openingsuren. “Vroeger waren we in de week open van 8 tot 12 uur en 14.30 tot 22 uur of 21 uur op vrijdag en in het weekend slechts van 9 tot 12 uur. Leden kunnen nu automatisch binnen via een QR-code op hun smartphone. Dat heeft ons de mogelijkheid geboden in de week van 7 uur tot 23.15 uur te openen en in het weekend van 7 tot 20 uur. We moesten mee met de concurrentie en de moderne tijden”, vertelt personal trainer en voedingsdeskundige James Martin (36). “Tijdens de oorspronkelijke openingsuren blijft personeel aanwezig voor begeleiding of de bediening van de bar.”