Mals Mandje voortaan te verkrijgen in maar liefst drie versies

MalleToerisme Malle geeft in april de aftrap van het nieuw toeristisch seizoen. De algemene toeristische brochure wordt in een fris jasje gestoken. Ook het Mals Mandje is onder handen genomen. Het geschenkpakket telt voortaan drie versies: met Westmalle, non-alcoholisch of luxueus. “Het Mals Mandje is de ambassadeur van onze gemeente”, aldus burgemeester Sanne Van Looy (N-VA).

Met vierhonderd exemplaren per jaar gaat het Mals Mandje vol plaatselijke producten of duurzame artikelen van lokale ondernemers vlot over de toonbank. De vijftiende verjaardag van het geliefd cadeau was een mooie gelegenheid om het nog eens een update te geven. Op de verpakking pronken tekeningen van Malse iconen zoals de kastelen.

Van chocolade tot keramiek

Op vlak van producten bleven enkele vaste waarden behouden, al kent het assortiment ook nieuwkomers, zoals het zakje Malse warmte van Suster met koren gemalen door de Scherpenbergmolen. Het meest opvallende is dat er vanaf nu drie verschillende samenstellingen zijn. Het Mals Mandje met Westmalle (25 euro) bevat de drie trappistenbieren van Westmalle, confituur van het Gijsbemdenhof, zandkoekjes van Oxfam Wereldwinkel, chocolade van Het Chocoladehuisje of De Chocolaterie, choco van Natra, wenskaarten van Studio Hayah en een zakje Malse warmte. Omdat er toch wat vraag was naar een non-alcoholische vorm (25 euro), is die ook ontwikkeld. De bieren worden vervangen door sap van het Gijsbemdenhof, terwijl duurzaam geteelde thee van Tea Tub de plaats van de confituur inneemt. Aan het luxemandje (35 euro) worden nog een aantal producten toegevoegd: spekken van Pierot en honing van de Paardebloemhoeve of handzeep van Ecover als er geen honing beschikbaar is. De keramiek van Atelier 16 West knipoogt naar het kleiwinningsverleden.

In het Mals Mandje wordt ook de gloednieuwe toeristische brochure gestoken. Dat infoblaadje is vanaf 1 april te vinden in het toerismekantoor. Het moet de geïnteresseerden extra enthousiast maken voor een bezoek aan Malle en haar toeristische trekpleisters. “Een geïllustreerde kaart toont alle hoogtepunten van onze gemeente”, zegt Van Looy. “Voor het eerst verwijzen we ook naar het overzicht van de horecazaken in onze gemeente. We hopen op die manier van Malle een nog aantrekkelijkere bestemming te maken voor een dagtrip, groepsuitstap of weekendje weg.”

Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246 in Malle, ma-vrij: 9-12u & 13-16u. Ondernemers uit Malle met producten gemaakt op eigen bodem of duurzame producten mogen zich ook steeds melden bij de toeristische dienst. Er wordt dan bekeken of die opgenomen worden in het aanbod van het Mals Mandje.

Malle geeft de aftrap van het nieuw toeristisch seizoen met drie versies van het Mals Mandje en een nieuwe toeristische brochure. V.l.n.r.: schepen Dirk Gerinckx, schepen Elisabeth Joris, burgemeester Sanne Van Looy, Katrien Oostra van Suster en schepen Wouter Patho

Mals Mandje met Westmalle

Non-alcoholisch Mals Mandje

Luxevorm