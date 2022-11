Mallifiësta biedt stevige portie livemuziek: 8 bands op evenveel locaties

In Westmalle kan je Music Line in ‘t Vermoeden, The Fender Benders in The Missing Link, Privat Zoo in ‘t Hofke of Vuil Talloor in JH Babylon aan het werk zien. Oostmalle zorgt voor evenveel concerten. The Jack speelt in Café X’tra, Drift My Catch zet De Valk op stelten en The Panic Paddo’s komt in actie bij JDK. En in Klub K brengt ‘T Orkest Charel Van Gool een eerbetoon aan het Vlaamse levenslied.