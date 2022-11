Mallenaren buigen zich over lokale uitdagingen op klimaatforum

Beerse Eerste werken ontslui­tings­weg starten in 2024: “Nog minstens 8 jaar nodig om het project volledig af te werken”

De nieuwe ontsluitingsweg in Beerse zal een werk van lange adem worden. De Raad van State zette eerder dit jaar het licht op groen, maar de aanleg zal nog even op zich laten wachten, want er is onder meer sprake van een bodemverontreiniging. De totale realisatie zal nog acht jaar duren.

15 november