Malle wil overlast in uitgaansbuurt counteren met alcoholverbod

MalleNachtlawaai, vandalisme, vechtpartijen... De gemeente Malle heeft het gehad met de overlast in de omgeving van danscafé ‘t Hofke en discotheek The Missing Link in Westmalle. Daarom heeft de gemeenteraad donderdagavond een verbod op het consumeren van alcohol in de straten rondom die uitgaansbuurt goedgekeurd. Dat geldt vanaf 8 juli van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag of op de vooravond van een feestdag tot de feestdag zelf, telkens van 20 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens. Toch een blik bier opengetrokken? Dan riskeer je een boete tot 375 euro. Al gelden er weliswaar uitzonderingen, zoals terrassen van cafés of restaurants.

Westmalle vormt voor de uitgaande jeugd uit de ruime regio een trekpleister. “Het is een van de weinige dorpskernen waar je nog echt kan uitgaan. De vlotte bereikbaarheid met de bus maakt Westmalle extra populair”, aldus burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). “Al brengt die aantrekkingskracht heel wat uitdagingen mee. We merken dat de openbare orde vooral op vrijdag- en zaterdagavond wordt verstoord door nachtlawaai, dronkenschap, wildplassen, vandalisme, verbaal of fysiek geweld, zwerfvuil, ...”

Volledig scherm Een bordje met een duidelijke boodschap aan The Missing Link © Klaas De Scheirder

Boosdoener

Van de overlast voor de buurt is de gemeente zich bewust. Met de buren, de horeca-uitbaters, de nachtwinkel en de lokale politie heeft het gemeentebestuur dan ook al meermaals overlegd. Er werden verschillende initiatieven genomen om de overlast in te perken: de politie extra laten controleren op onder andere de verkoop van alcohol aan minderjarigen of (nacht)lawaai, de aanwezigheid van de politie in verschillende straten verhogen en ook gericht inzetten op bijvoorbeeld het tijdstip dat de laatste bus vanuit Antwerpen richting Turnhout passeert, de openbare verlichting aangepast laten branden, affiches ophangen rond netheid in de dorpskern van Westmalle, een gemeentelijke kuisploeg inzetten op zaterdag- en zondagochtend, ...

Al is het geen makkelijke strijd. De cijfers liegen er niet om. De politie merkt de laatste tijd een stijging in de problematiek van overlast in de dorpskern van Westmalle. Zo werden er van 19 februari 2022 tot en met 7 juni 2022 155 meldingen gemaakt die te maken hadden met het nachtleven in de kern van Westmalle. De politie moest naar aanleiding van het nachtleven in de dorpskern van Westmalle 104 keer interveniëren in de periode tussen 19 februari 2022 en 7 juni 2022. Er werden er in de periode tussen 1 november 2021 en 7 juni 2022 52 processen-verbaal opgesteld die gerelateerd waren aan het nachtleven in de kern van Westmalle. Naar aanleiding van die pv’s wordt zoveel mogelijk gerechtelijk onderzoek gevoerd, meldt de gemeente. De politie concludeert uit de verschillende meldingen, interventies en pv’s dat er meestal sprake is van (overmatig) alcoholgebruik.

Grote vechtpartij

Tegen dat laatste fenomeen hebben de voorgaande maatregelen niet het gewenst effect. Volgens burgemeester Van Looy bevoorraden feestneuzen zich met alcohol bij (nacht)winkels uit de buurt of nemen ze dat mee van thuis, verstoppen het in de buurt en gaan tussen het fuiven door daarvan goed doordrinken. Die praktijk zou vooral de verschillende vormen van overlast tot gevolg hebben. Zo bestaat een groot deel van het afval uit lege blikken of flessen drank.

Aan dat bekende gebruik wil de gemeente paal en perk stellen. De aanleiding tot een verdere maatregel was de zware vechtpartij tussen twee groepen jongeren, die zich afspeelde in de nacht van zaterdag 4 juni op zondag 5 juni. Daarbij was zelfs geknal te horen, al werd er geen vuurwapen aangetroffen. Het bestuur engageerde zich daarna een alcoholverbod uit te werken voor de omliggende straten van de uitgaansbuurt in Westmalle.

Geopende alcoholische dranken vasthouden of drinken

Door de braderij wordt de invoering nog een weekje uitgesteld, al is het verbod vanaf vrijdag 8 juli een feit, weliswaar beperkt in ruimte en tijd. Tot de zone behoren de Antwerpsesteenweg vanaf het kruispunt met de Zandstraat-Berckhovenstraat tot en met de Antwerpsesteenweg nummer 350 ter hoogte van slagerij Celens, de Schaggeleweg, het Hoenderveld, De Schaggelen, de Zwanestraat, de Kasteellaan vanaf het kruispunt met de Antwerpsesteenweg tot en met het kruispunt met de Sint-Jozeflei, de Holstraat, de Sint-Jozeflei, het plein aan het gemeentehuis, het Bergplein en tot slot de trage verbinding tussen de Kasteellaan en de Pastoor Van Loenhoutlaan. Het verbod is van kracht van vrijdag 20 uur tot en met zaterdag 8 uur, van zaterdag 20 uur tot en met zondag 8 uur en op de vooravond van een feestdag 20 uur tot en met de feestdag zelf om 8 uur.

Volledig scherm De groene arceringen geven de zone van het alcoholverbod weer © Gemeente Malle

Al wie op die plekken en in die tijdspannes alcohol drinkt of geopende alcoholische dranken vasthoudt, is in overtreding. Dat kan wél op toegelaten terrassen of andere toegelaten plaatsen bestemd voor dat doel. Van een wijntje genieten bij je pizza op het terras van Italiaans restaurant Buon Gusto bijvoorbeeld mag nog. In de nacht van 31 december op 1 januari geldt het verbod niet. De burgemeester kan ook een uitzondering op het verbod toelaten, bij een braderij bijvoorbeeld.

Bij bepaalde risicovolle evenementen in de gemeente - ook elders dan in de dorpskern van Westmalle - kan de burgemeester zelfs in een vastgelegde tijdsperiode en perimeter een verbod uitvaardigen om alcoholhoudende dranken te verkopen, aan te bieden of te verbruiken in de openbare ruimte, buiten de toegelaten plaatsen daarvoor bestemd zoals horecazaken of het evenement zelf.

Quote We zouden deze beslissing liever niet nemen, maar ingrijpen­de gebeurte­nis­sen vragen drastische maatrege­len. Het alcoholver­bod is een puzzelstuk in een groter geheel van maatrege­len om het uitgaansle­ven veilig en leefbaar te laten verlopen Sanne Van Looy, Burgemeester van Malle

Volledig scherm Burgemeester Sanne Van Looy © Tessa Kraan

Streng optreden

Hoe de gemeente het alcoholverbod gaat handhaven? “De politie mag heel repressief optreden om dit probleem aan te pakken. Die boodschap is aan de politiediensten ook overgebracht. Er wordt streng op toegezien”, zegt Van Looy. “Wie het verbod overtreedt, betaalt een GAS-boete van maximaal 175 euro voor iemand jonger dan zestien jaar of maximaal 375 euro voor wie ouders is dan zestien jaar. Alcohol in strijd met het reglement mag de politie ook in beslag nemen en vernietigen.”

Signalisatieborden

Over de regels zal de gemeente de komende week uitgebreid berichten. “We starten vrijdag met een communicatiecampagne. Er zullen affiches gehangen worden en de buurtbewoners krijgen een brief. In de straten zullen signalisatieborden iedereen wijzen op het alcoholverbod.”

“We zouden deze beslissing liever niet nemen, maar ingrijpende gebeurtenissen vragen drastische maatregelen. Het alcoholverbod is een puzzelstuk in een groter geheel van maatregelen om het uitgaansleven veilig en leefbaar te laten verlopen”, besluit Van Looy.

Volledig scherm Ook op het braakliggend terrein op de hoek van De Schaggelen en de Schaggeleweg geldt dus het alcoholverbod. Dat is een geliefde plek om tussendoor een stevige slok te gaan consumeren van meegebrachte flessen © emz

