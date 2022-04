Malle werd vorig jaar 126 ton asbest armer

MalleBij de inwoners van Malle werd vorig jaar 126 ton eigenhandig verwijderd asbest thuis opgehaald. Met dat jaarcijfer is de gemeente koploper in de streek. “We zetten zo weer een stap richting een asbestveilige gemeente”, aldus milieuschepen Wouter Patho (N-VA).

Ook in Malle is asbest sterk aanwezig. “Het werd vroeger veel in de bouwsector gebruikt. De typische golfplaten liggen op grote schaal op huizen, scholen en schuren”, zegt Patho. “Asbestvezels komen vrij door slijtage of bij bewerkingen zoals slopen, snijden of reinigen. Als je die inademt, is dat schadelijk. De productie van asbestproducten zijn al lang verboden, maar de risico’s zijn niet weg.”

Energiezuinige vernieuwing

Daarom ondernam de gemeente in samenwerking met IGEAN en OVAM actie. Burgers konden via een project zakken of een container bestellen voor de verwijdering van vast asbest. Een medewerker kwam die brengen en gaf deskundige uitleg over de veilige asbestverwijdering. Nadat de burger zelf het asbest verwijderd had, kon die het afval laten ophalen. “De verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen stimuleert een energiezuinige vernieuwing met extra dak- of gevelinstallatie, een nieuwe verwarmingsinstallatie of de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen. Na verwijdering van asbest voorziet Fluvius een extra premie voor dak- of buitenmuurisolatie.”

Het project wordt in 2022 nog verlengd vanwege succes. De prijs voor het ophalen van het asbest varieert van 30 euro voor een big bag tot 170 euro voor een container van twaalf vierkante meter. Persoonlijk beschermingsmateriaal is inbegrepen. Enkel gebonden asbest komt in aanmerking, want niet-hechtgebonden asbest mag enkel een erkende asbestverwijderaar wegnemen. Meer informatie via de website van IGEAN.

Volledig scherm Themabeeld © David Legreve