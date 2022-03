Malle klinkt op dorpsdrink

Brasschaat Duurzamer dan ooit naar Afrika: “Elk van onze reizen heeft een positieve impact op mens én natuur”

We hechten steeds meer belang aan duurzaam reizen. Al gaat reisorganisatie ‘Sur La Iri’ van Thomas De Sterck (44) uit Brasschaat nog een stapje verder door ‘regeneratieve reizen’ aan te bieden. Door samen te werken met lokale partners en plaatselijke projecten te steunen laat het de Afrikaanse bestemmingen zelfs beter achter dan daarvoor. En dat is een uniek model in ons land.

