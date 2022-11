Malle is voortaan kindvriendelijke gemeente en lanceert in 2023 jaarthema ‘Jong in Malle’

Het behalen van het label van kindervriendelijke gemeente was een van de prioriteiten bij opmaak van het meerjarenplan. “Zo verplicht je jezelf als gemeente om door een andere bril te kijken naar de noden van kinderen en jongeren”, zegt schepen Elisabeth Joris. Schepen Wouter Patho is het daar helemaal mee eens. “Een kindvriendelijke stad of gemeente heeft een strategie rond kindvriendelijkheid, zet de participatie van kinderen en jongeren centraal en zorgt er ook voor dat kindvriendelijkheid in alle beleidsdomeinen voorop staat. Een van de pijlers van ons kindvriendelijk beleid is toch wel ons Huis van het Kind: een fysieke locatie waar we onze buitenschoolse kinderopvang organiseren, maar waar ook alle mogelijke partners in jeugdwelzijn een plek vinden. We kozen er bij de start van het Huis van het Kind voor om hiervoor echt een fysieke plek te voorzien, en we zijn nog elke dag blij met die keuze. Omdat het werkt, en het de samenwerking tussen alle betrokken (vaak ook externe) partners ten goede komt.”