Malle houdt geen gemeenteraad in oktober: “Al ligt er nog heel wat werk op de plank”

MalleNormaal gezien komt de gemeenteraad in Malle elke laatste donderdag van de maand bijeen. De geplande vergadering van oktober is echter geannuleerd, omdat de meerderheid te weinig punten op de agenda heeft staan. Die beslissing is niet naar de zin van Progressief Malle en OostWest.

Progressief Malle en OostWest hekelen de afschaffing van deze gemeenteraad. “We stellen keer op keer vast dat er heel wat werk op de plank ligt, dat niet wordt uitgevoerd of wordt uitgesteld.” De twee oppositiepartijen vragen zich af hoe het staat met de herinrichting van de dorpskern in Westmalle en in het bijzonder de renovatie van het gemeenschapscentrum en de jeugdlokalen, waar volgens gemeenteraadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) dringend nood aan is. Dat geldt ook voor nieuwe en vernieuwde sportinfrastructuur, vindt raadslid Paul Van Ham (OostWest).

“Beleidsarmoede”

Naar de stand van zaken van de beloofde ANPR-camera’s is Alex Van Loon (Progressief Malle) dan weer benieuwd. “De meerderheid beloofde in het bestuursakkoord om die in te zetten om het vrachtverkeer in de centra te ontmoedigen”, aldus gemeenteraadslid Alex Van Loon (Progressief Malle). “Daar hebben we nog niets van gezien. Integendeel rijdt er nog steeds veel vrachtverkeer door de dorpskernen. De coalitiepartijen wachten op de aanleg van van een omleidingsweg, maar de aanleg daarvan start ten vroegste in 2027.”

Het annuleren van de gemeenteraad is volgens raadslid Paul Van Ham (OostWest) zelfs een voorbeeld van “de beleidsarmoede van deze coalitie, die geen duidelijke toekomstvisie heeft”, zegt hij. “Het openbaar domein wordt verwaarloosd en zwerfvuil wordt niet aangepakt. We hebben niets meer gehoord over de plannen voor de aanleg van een hoppinpunt, dat na het protest van de handelaars teruggestuurd werd naar het Vlaams Gewest.”

Niet dringend

“De oppositie doet alsof we aan het einde van de legislatuur gekomen zijn, maar we hebben nog meer dan twee jaar tijd”, reageert burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). “Er stonden geen dringende punten op de gemeenteraad. Daarom hebben we afgesproken deze vergadering te laten wegvallen. Die in juli is ook niet doorgegaan. Dan komen we nog altijd aan het minimum aantal van tien zittingen. Een gemeenteraad minder is trouwens ook een kost minder”, zegt Van Looy. “De aangehaalde projecten zijn weliswaar relevant om met de gemeenteraadsleden te bespreken. Soms is het echter beter een dossier door te verwijzen naar een commissie. Zo zullen we het over de heraanleg van het Bergplein in Westmalle nog uitvoerig hebben in een gemeenteraadscommissie rond omgeving.”

