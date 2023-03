Malle heeft plannen voor laadpalen op nieuw Bergplein en nieuwe parking aan Schepersdijk

Onder meer aan de parking van het gemeentehuis in Westmalle zijn twee laadpunten te vinden. Aan die publieke laadpalen betaal je 55 cent per kilowattuur. Het laadtarief bedraagt op Dorpsplaats Oost en aan De Notelaar 58 cent per kilowattuur. “We kijken voor de toekomst ook naar de Vervoerregio Antwerpen. Daar is de laadprijs voor de consument vastgesteld op 46 eurocent per kilowattuur. Die prijs is vier keer per jaar indexeerbaar. Sinds 1 januari zou die 69 cent per kilowattuur bedragen”, vertelt Dirk Gerinckx, mobiliteitsschepen in Malle. Naast publieke laadpalen heeft Malle ook semi-publieke exemplaren op haar grondgebied. Denk maar aan de parking van de Colruyt in Westmalle.