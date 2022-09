Malle eert haar duurzame helden

Dromen van weggeefwinkel

Vele van die organisaties zijn gevestigde waarden in Malle. Tussen de duurzame helden zit ook een nieuwkomer, namelijk ‘Kempens Kastje vzw’. Die werd opgericht op 1 april in Westmalle. De vzw levert in de Kempen inspanningen voor wie het financieel moeilijker heeft door donaties te sorteren, te fotograferen en vervolgens aan te bieden in een Facebookgroep. Ze maken ook noodpakketten voor gezinnen met kinderen die een groeispurt krijgen of alles verloren hebben in een brand. “Onze vzw is gegroeid uit een weggeefgroep”, vertellen Leen Martens en Maya Tippel, twee van de vier bestuursleden. “We hebben al een groot verschil kunnen maken. Zo krijgen velen in de groep zonder recht op OCMW het moeilijk om rond te komen. Zeker kledij of het begin van het nieuwe schooljaar is erg duur. Bij ons kunnen ze terecht voor tweedehands spulletjes. We hopen ooit een fysieke weggeefwinkel te openen.”