Malle bekijkt samenwerking met buurgemeenten voor beveiliging op fuiven

In de vroege namiddag op de dag van de fuif kreeg de gemeente te horen dat er geen beveiligingsfirma aanwezig zou zijn op La Nuit Fatale, omdat de Chiro ondanks een lange zoektocht - zelfs in de duurdere klasse - er geen gevonden hadden. In overleg met de gemeentelijk veiligheidscoördinator en de Lokale Politie Voorkempen werd beslist dat de fuif kon doorgaan met leiders en ouders als beveiligers. De politie moest die avond verschillende keren interveniëren. “Zinloos geweld op fuiven komt regelmatig ter sprake binnen onze politiezone. Het is geen geïsoleerd probleem in Malle”, benadrukt burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). Op de tentfuif ‘I Love Sint-Job’ in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) midden mei incasseerde een twintiger bijvoorbeeld nog rake trappen op het hoofd .

Meerwaarde

Opvolgen

De gemeente bevroeg de buurgemeenten of de verenigingen daar eveneens een probleem hadden beveiliging te vinden voor fuiven. “We ontvingen dezelfde signalen”, zegt Van Looy. “We hebben onze verenigingen proactief gevraagd wanneer en waar ze een fuif organiseren. Dan vragen we ze meteen beveiligingsfirma’s aan te schrijven. Zo kunnen we in het oog houden of zich daarbij een probleem stelt. Als het niet lukt, moeten ze dat tijdig laten weten. Dan kunnen we de nodige maatregelen treffen het evenement toch te laten doorgaan”, vertelt de burgemeester. “In dat geval moeten we de samenwerking voor beveiliging op fuiven over de grenzen van de gemeente heen eens bekijken. We zouden dan de taak van beveiliging uit handen kunnen nemen. Al blijft het de vrijheid van de verenigingen zelf een beveiligingsfirma te regelen, want ze staan wel zelf in voor de kosten natuurlijk.”