Malle bekijkt piste van nieuw sportcomplex op site Hooyberg

Het schepencollege is een versnelling hoger geschakeld in het ontwerpen van een nieuwe dorpskern in Westmalle. Verenigingen krijgen meer ruimte. Er komt een nieuw gemeentehuis, een gezellig dorpsplein en ook voldoende ruimte. “Het staat nu al vast dat de beschikbare ruimte in het projectgebied tussen de Antwerpsesteenweg, Sint Jozeflei, Berckhovenstraat en de Marialei te klein is om al die voorzieningen daar te realiseren”, aldus burgemeester Sanne Van Looy (N-VA), die ook bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening. “Malle is een heel sportieve gemeente. Met onze huidige infrastructuur botsen we op onze limieten. Als we het complex willen vergroten, past het niet meer in de omgeving. Vandaar dat we op zoek gaan naar een nieuwe locatie”, zegt sportschepen Elisabeth Joris (DBM).