Lotto-winnaar op slag 750.000 euro rijker dankzij biljet bij dagbladhandel Odette

MalleNog maar veertien maanden is dagbladhandel en bakkerswinkel Odette in Westmalle open of de zaak heeft al het Lotto-biljetje met alle zes juiste cijfers verkocht. De winnaar is op slag 750.000 euro rijker. De geluksvogel blijft liever anoniem, al kan uitbater Bart Rombouts (44) wel zeggen dat die uit Malle zelf komt.

De bewuste Lotto-trekking dateert van 17 juli 2021. Twee spelers hadden de zes juiste cijfers. Eén van hen had zijn biljet gekocht bij Odette tegenover het gemeentehuis op de Antwerpsesteenweg in Westmalle. Uitbater Bart weet niet wie de winnaar is, omdat die rechtstreeks naar de hoofdzetel van de Nationale Loterij ging. Moest de succesvolle speler het formulier in de winkel hebben binnengebracht, dan had dat wellicht anders geweest. “Als we het biljet dan zouden controleren, zou op ons scherm komen te staan dat de klant naar de hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel moet gaan. Die melding krijgen we al vanaf een bedrag van 2.000 euro, want vanaf die som mogen wij niet meer uitbetalen. In principe zonder te weten of de speler 2.000 euro of misschien wel een miljoen gewonnen zou hebben, maar we zouden achteraf wel beseffen dat dat de grote winnaar was. Maar we zijn daar heel discreet over.”

Quote Er zijn zelfs vroegere klanten uit Nijlen of Lille die speciaal naar hier komen voor een Lot­to-bil­jet. Omdat ze weten dat wij geluk brengen Bart Rombouts, Zaakvoerder dagbladhandel & brood- en banket Odette

Geen primeur

De fierheid over het winnend Lotto-biljet verkocht in zijn zaak kan Bart moeilijk verbergen. Aan de etalage hangt sinds dinsdag een grote raamsticker. “Goeie reclame voor onze winkel natuurlijk. Dat het zo dichtbij gebeurt, motiveert de klanten. Anders zou je bijna niet geloven dat je ooit de zes Lotto-cijfers juist zou kunnen hebben. Het is de eerste keer hier, al hebben mijn vrouw en ik het al wel meegemaakt in onze vroegere krantenwinkels. Van 1999 tot 2005 hadden we ‘Papyrus’ in Nijlen. Daar heeft in 2003 een klant een miljoen euro gewonnen dankzij het volledig jokernummer. Die heeft het formulier eerst zelfs nog bij ons binnengebracht zonder te weten dat hij gewonnen had. In Lille bestond onze dagbladhandel ‘De Perswinkel’ van 2010 tot 2016. Daar leverde in 2011 een biljet met de vijf juiste cijfers en het reservegetal 28.508,7 euro op. Hetzelfde jaar won een klant 927.443,8 euro met 6 juiste cijfers. Eenzelfde perfecte spelcombinatie in 2012 deed een klant 750.000 euro winnen op kerstavond. Dan hebben we in 2015 nog een Lotto-formulier verkocht met 5 juiste cijfers en het reservegetal, wat goed was voor 183.610,1 euro.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In 2015 won een klant bij De Perswinkel van Bart en Els in Lille 183.610,1 euro © Foto Maria De La Cruz

Populair

Al zes grote Lotto-winnaars heeft een dagbladhandel van Bart en zijn vrouw Els Van Thielen (42) geleverd. “Sommige krantenwinkels bestaan 30 of 40 jaar en hebben dat nooit meegemaakt. Voor ons is het de zoveelste keer. Er zijn zelfs klanten uit Nijlen of Lille die speciaal naar hier komen voor een Lotto-biljet. Omdat ze weten dat wij geluk brengen (lacht). De Lotto blijft hier populair. Het aantal formulieren dat wij verkopen in Odette, blijft iedere maand stijgen. Er wordt hier bijna wekelijks 500 euro gewonnen, dikwijls met Lucky Lotto Code van Lotto of My Bonus van Euro Millions”, zegt Bart. Wat hij zelf met 750.000 euro zou doen? “Investeren in vastgoed. Toch zeker geen dure auto kopen.”

Volledig scherm In 2011 wonnen klanten van De Perswinkel in Lille in twee maanden tijd 28.508,7 euro en 927.443,8 euro door een Lotto-biljetje te kopen bij Bart en Els © Vanderveken

Volledig scherm Een speler won 750.000 euro op kerstavond na een Lotto-formulier te gaan halen in De Perswinkel bij Bart en Els © Maria De La Cruz

Volledig scherm Een raamsticker maakt het grote nieuws bekend © emz

Volledig scherm Dagbladhandelaar Bart Rombouts (42) © emz