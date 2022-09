Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) maakt intrede in gemeenteraad

Rijkevorsel Tuincen­trum Pelckmans sluit de deuren in Rijkevor­sel: “Verouderde infrastruc­tuur en geen toekomst­per­spec­tief laten ons geen andere keuze”

Tuincentrum Pelckmans sluit na dertien jaar de vestiging aan Gammel in Rijkevorsel. In een bericht aan de toegangspoort van het filiaal halen ze als reden de verouderde infrastructuur en het ‘door de overheid geboden toekomstperspectief’ als reden. “Wij hebben geen andere keuze, maar we danken onze klanten en hopen ze in onze andere vestigingen terug te zien”, klinkt het. Begin november sluit de zaak definitief.

23 september