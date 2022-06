Leerlingen laten gazon verruigen voor insecten en dat verdient frisco van Dieter Coppens

Beerse Verlich­tings­paal knakt af na ongeval en verspert rijbaan

In Beerse aan de Rijkevorselseweg reed zondagnamiddag omstreeks 16.45 uur een auto tegen een verlichtingspaal. Omwille van de aanrijding knakte deze af en kwam dwars over de rijweg te liggen met als gevolg dat de weg in beide richtingen verperd was. Het verkeer moest tot ongeveer 18 uur omrijden.

