Leerlingen gaan uit de bol op muziekfestival: “Veel leuker dan de lessen!”

MalleEen onvergetelijke dinsdagnamiddag beleefden de 530 leerlingen van het GO!Atheneum Malle in Oostmalle. De scholieren uit het zevende middelbaar organiseerden op de speelplaats een muziekfestival in samenwerking met StressFactor LIVE. De jongeren dansten de longen uit hun lijf. “Het is ons allereerste festival. We staan heel de tijd te springen”, lachen André (13), Lenny (13) en Ilyaz (15).

Een stralende lentezon, blote buiken en stevige beats. Het leek wel of de festivalzomer in Oostmalle al op gang getrapt was. En dat op de speelplaats van het Atheneum. Voor het amusante gebeuren hebben de 15 leerlingen van het zevende jaar BSO gezorgd in samenwerking met de leerlingenraad. Ze schakelden de hulp in van StressFactor LIVE, die al twintig jaar middelbare scholen helpt bij het organiseren van een festival. Het vergde een maandenlange voorbereiding. “We moesten een terreinplan opstellen, sponsors zoeken, de hoeveelheid drinken en eten inschatten, een shiftenlijst opmaken... Er zijn hier en daar wat discussies geweest, maar het is uiteindelijk vlot verlopen met onze klas”, aldus Mitch Dierckx (18) uit het zevende middelbaar.

Hiphop en dj-sets

Het resultaat mocht er zijn: een ware festivalweide met een podium, een VIP-ruimte, kraampjes voor frietjes, frituursnacks, drinken... Aan de stands van KBC, Thomas More en Kazou was er randanimatie. Na een wedstrijd mochten de leerlingen van 3 Organisatie en Logistiek de backstage aankleden. De winst had hen ook een VIP-status opgeleverd. De leerlingen van 3 Zorg en Welzijn verzorgden de catering voor de artiesten.

De line-up werd geregeld door StressFactor LIVE, al mochten de leerlingen wel een keuze maken uit drie verschillende affiches met telkens drie artiesten. Rapper Daniël Busser, DJ 5NAPBACK en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob genoten de voorkeur. Ze wisten er een knaller van te maken. Op de set van DJ 5NAPBACK dansten Dalila (17), Luca (17) en Chaimae (18) zich in het zweet. “Een muziekfestival op school is wat apart, maar het is wel keitof”, lachen de meisjes. “Veel leuker dan de lessen!”, joelt Sofia (13). “Vooral de gezelligheid maakt het plezant. Iedereen loopt hier blij rond”, glunderen Tybe (12), Chahrazad (13), Chalyna (14) en Chayenne (17).

Nog nooit uitgegaan

De scholieren van het zevende jaar aanschouwden met veel plezier de vreugdevolle taferelen. “Het was heel veel werk, maar het is fijn om te zien hoe iedereen zich amuseert”, zegt Mitch nog. “Voor heel wat van de jongeren is het hun eerste festival na corona”, aldus leerlinge Yana Loeman (19). “Ik hoorde in de klassen van het vijfde en zesde middelbaar zelfs dat sommigen nog nooit waren uitgegaan. Het is het eerste feestje in hun leven, wat ze zich nog lang gaan herinneren. Dat gebeurt hier in een veilige omgeving zonder alcohol”, aldus leerkracht Pieter Dockx, die onder meer aan het zevende jaar de Project Algemene Vakken geeft. “Dit festival leert hen samenwerken, organiseren en problemen oplossen.”

Onder de indruk

Het Atheneum kreeg een primeur, want het was het eerste StressFactor-schoolfestival sinds de coronapandemie. Dit schooljaar staan er nog 24 op het programma. Hiphopartiest Daniël Busser was alvast tevreden over deze editie. “Het was mijn eerste optreden sinds september. De sfeer was super. Alle leerlingen stonden te springen, moshen, roepen, tieren... Ik ben ook onder de indruk van hoe goed alles geregeld is. De scholieren nemen het heel serieus. Het is precies alsof je op Pukkelpop komt”, gooit hij de organisatie nog een complimentje toe.

