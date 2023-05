Leerlinge van Sint-Jan Berchmanscollege wint Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

Antwerpse noordrand loopt voor kleine Stan (6) in rolstoel: “Hij is sterk en blijft vechten”

Elk jaar worden er wereldwijd miljoenen (!) euro’s opgehaald tijdens het sport- en benefietevenement Wings for Life. Zondag spanden in alle uithoeken van de aardkloot weldoeners en sportievelingen hun loop- en wandelschoenen weer aan én smeerden de wielen van hun rolstoelen in. Want de opbrengst gaat steevast naar onderzoek naar ruggenmergletsel en rugpatiënten zelf rijden ook naarstig mee voor het goede doel. In België is de kleine Stan (6) uit Brecht het gezicht van de campagne. Hij zit al twee jaar in een rolstoel nadat hij van een tractor viel.