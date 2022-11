Laurens Devos behaalt brons in dubbelspel op WK G-tafeltennis in Granada: “Maar er zat toch meer in”

Malle/EupenHet wereldkampioenschap tafeltennis voor G-sporters is momenteel aan de gang in de Spaanse stad Granada. Ook vijf Belgen strijden mee . Op het tornooi heeft Laurens Devos uit Oostmalle maandag samen met de Eupenaar Ben Despineux brons gepakt in het dubbelspel.

Het WK loopt van 6 tot en met 12 november. Op de eerste speeldag kwamen Devos en Despineux al in actie in het dubbelspel in de klasse MD18. Na een vlotte overwinning tegen Egypte (3-0) won het duo ook van Polen (3-2) in de kwartfinale. Het Belgisch tweetal kwam maandagochtend voor een moeilijke opdracht te staan, want Devos en Despineux moesten het in de halve finale opnemen tegen de Oekraïners Lev Kats en Ivan Mai, de reekshoofden op het tornooi. Nochtans wisten de Belgen de eerste twee sets (7-11 en 3-11) vlot te winnen. De derde set was voor de Oekraïners (11-8). In de vierde set ging het gelijk op. Devos en Despineux lieten jammer genoeg een matchbal liggen bij 9-10, waarna de tegenstanders het laken naar zich toetrokken. Kats en Mai wonnen de spannende vijfde set met 8-11.

Het Oekraïens duo klopte vervolgens de Britten in de finale met 3-0. De verliezende halve finalisten, Frankrijk en België, kregen een bronzen plak. “We pakken een medaille. Daarmee behalen we onze doelstelling. Dat is fijn, maar er zat toch meer in. Zeker gezien die matchbal”, reageert Devos na afloop van de halve finale. “Het samenspel verliep vlot. Al sinds 2015 spelen we samen in het dubbelspel. Qua niveau was dit één van onze beste tornooien.”

Met goede moed richting Parijs

Eenzelfde gevoel overheerst bij Despineux. “We hadden de moeilijkste loting, maar geloofden erin. Het was zo close. Ik had graag mijn eerste WK-finale gespeeld. Ik vind dit nu dus een beetje jammer. Al is het wel hoopgevend voor de toekomstige tornooien en richting de Paralympische Spelen van Parijs in 2024.”

Devos en Despineux komen net als de drie andere Belgen deze week nog in actie in het enkelspel. Het programma en de resultaten vind je op de website van de International Table Tennis Federation (ITTF). Je kan via het YouTube-kanaal van de ITTF het WK volgen via een livestream.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.