Laurens Devos (22) verlengt zijn wereldtitel op de World Championship Para Table Tennis

De weg naar de finale verliep vlot. Devos was bye in de achtste finales en klopte vlot de Spanjaard Ander Cepas in de kwartfinales met 3-0 (15-13, 11-4, 11-9). In de halve finales moest hij één set prijsgeven aan Ma Lin (AUS), maar daarna overklaste hij zijn tegenstander (10-12, 11-5, 11-6, 11-7). Laurens Devos begon wat zenuwachtig aan de finale, maar kon uiteindelijk de eerste twee sets vlot winnen met 11-6 en 11-1. De derde set werd een thriller die de Brit uiteindelijk met 12-14 wist te winnen, maar in de vierde set maakte Laurens Devos het af: 11-6. “Ik ben superblij, want dit kan je maar om de vier jaar realiseren. In de eerste set was ik nog nerveus, maar daarna haalde ik de eerste twee sets vlot binnen. In de derde set verloor ik mijn concentratie, maar in de laatste set kreeg ik de bal weer op tafel.”