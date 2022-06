Laat antiek, kunst en juwelen schatten in kasteel

Misschien worden begin juli nog grotere schatten ontdekt. Iedere bezoeker kan twee objecten laten schatten: schilderijen, tekeningen, boeken, porselein, kleingoed, juwelen... Van schilderijen, tekeningen of etsen mogen ook foto’s op een tablet of iPad getoond worden. De taxateurs geven informatie over de geschiedenis van het object en de waarde ervan. De inkom bedraagt vijf euro per persoon of vier euro voor leden van Domein de Renesse vzw. Het evenement gebeurt van 10 tot en met 16 uur. Aanmelden kan tot 15.15 uur. Het kasteelcafé met vernieuwd terras is ook open.