Kraanwagen moet collega uit de gracht hijsen

Kempen Geen nieuwjaars­zan­ger­tjes en geen Driekonin­gen: gemeenten gaan op zoek naar alternatie­ven

11 december Geen zangertjes met oudjaar of op nieuwjaarsdag en geen Driekoningen. Vooral in de Kempen kwam dat nieuws toch hard aan omdat het al een jarenlange traditie is om van deur tot deur te gaan om centjes en lekkers in te zamelen. Heel wat gemeentebesturen gaan nu op zoek naar alternatieven.