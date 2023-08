Koppel opent charmante boetiek in historische villa: “Westmalle had echt nood aan extra kledingwinkel”

Goed nieuws voor modeliefhebbers uit Westmalle en omstreken. In een van de iconische villa’s in cottagestijl langs de Antwerpsesteenweg openen Yoni Vercammen (34) en Cédric Stabel (30) komend weekend ‘Domestico Kleding’. Zowel dames als heren van diverse leeftijden vinden hun gading in de stijlvolle boetiek. “Je kan hier ook een vest binnenbrengen om er een fancy stuk van te laten maken.”

Van een carrièreswitch gesproken. Terwijl Cédric het Domus Café in Schoten runde, was Yoni aan de slag in de tandartssector. En nu opent het koppel uit Schoten samen een kledingwinkel. “Eigenlijk waren we op zoek naar een huis in Schilde, ’s-Gravenwezel of Schoten. Die radius hebben we dan een beetje uitgebreid. En zo kwamen we hier in Westmalle terecht. We waren meteen verliefd op deze historische villa”, glundert het koppel.

Volledig scherm Domestico Kleding is gevestigd in deze villa in cottagestijl langs de Antwerpsesteenweg. © Klaas De Scheirder

Huiselijk

Het pand omvat zowel een woonst als een winkel. Tot anderhalf jaar geleden was daar Jean Pierre Kleding te vinden. “Eigenlijk hebben we er altijd al van gedroomd om samen een zaak te starten”, vertellen Yoni en Cédric. “We zijn allebei enorm geïnteresseerd in kledij. Daarom hebben we besloten de sprong te wagen en hier onze eigen boetiek te beginnen. Daar is nog een grote nood aan in deze omgeving.”

Waarvan de naam ‘Domestico Kleding’ komt? “Aangezien we ons hart verloren zijn aan Toscane, hebben we ons voor de naam laten inspireren door het Italiaans, waarin ‘domestico’ zoveel betekent als ‘huiselijk’. Dat vonden we wel toepasselijk, aangezien de winkel zich in ons huis bevindt. We zullen een vertrouwde sfeer creëren door altijd zelf in de winkel te staan. Ook buiten de reguliere openingsuren ontvangen we klanten vanaf twee personen met plezier voor een ‘private shopping’-sessie. Dan openen we onze bar achter de winkel voor een hapje en drankje.”

Breed doelpubliek

Het interieur hebben Yoni en Cédric in het wit gestoken. In de rekken snuisteren de mannen tussen kledij van de merken Fynch-Hatton en Scotch & Soda. De kleding voor de vrouwen is van CHPTR-S, Alix The Label en Yaya. Voor de damesschoenen doet ‘Domestico Kleding’ beroep op ‘Nubikk’. De juwelen zijn dan weer van het merk ‘My Jewellery’. “Ons aanbod is gelijk verdeeld tussen dames en heren. Met onze collectie mikken we op een breed doelpubliek vanaf 25 jaar. Zo heeft mijn bomma van 89 jaar hier ook nog een blouse naar haar smaak gevonden”, vertelt Yoni.

De wat hippere vogels zijn er eveneens aan het juiste adres. En al zeker als je een trendy blazer zoekt. Zo is ‘Domestico Kleding’ voorlopig de exclusieve verdeler van ‘Attire’ in België. “Van oude vesten of jassen maken zij nieuwe door bijvoorbeeld compleet andere mouwen eraan te zetten. We hebben er daarvan momenteel ongeveer tien in stock. Die kledingstukken zijn uniek, want er wordt telkens maar één exemplaar van gemaakt”, vertelt het koppel. “Je kan hier ook een oude vest binnenbrengen om daar door ‘Attire’ naar jouw smaak een fancy stuk van te laten maken. Als enige kledingwinkel van ons land werken wij momenteel met dat merk samen. En we zullen de enige in Antwerpen blijven.”

Volledig scherm Deze blazer van Attire is onder meer verkrijgbaar bij 'Domestico Kleding’. © Camilo Donoso Villar

Aankoopbedrag terugwinnen

Wie niet kan wachten om een kijkje te nemen, moet nog geduld hebben tot vrijdag. Tijdens het openingsweekend pakt ‘Domestico Kleding’ uit met verschillende acties. “De eerste vijftig klanten die een aankoop doen, krijgen een lokale goodiebag. Op zondag zorgt dj Seba voor loungemuziek in de winkel. Bovendien maakt iedereen kans om zijn of haar aankoopbedrag terug te winnen. Uit alle klanten van het openingsweekend zal ons eenjarig zoontje Jack met zijn onschuldige hand één gelukkige kiezen.”

Praktische informatie

‘Domestico Kleding’, Antwerpsesteenweg 356 in Malle. Openingsweekend: vrijdag 18 augustus (10-18u), zaterdag 19 augustus (10-18u) en zondag 20 augustus (10-14u). Doorgaans open van donderdag tot en met zaterdag (10-18u) en ook op zondag (10-14u). Maandag, dinsdag, woensdag en op andere momenten dat de winkel niet is geopend, is private shopping vanaf twee personen mogelijk op aanvraag. Meer informatie via www.domesticokleding.be of via het Instagram-account domestico.kleding.

Volledig scherm 'Domestico Kleding' opent komend weekend de deuren. © Klaas De Scheirder

