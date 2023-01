Koop of verkoop tweedehands accessoires en kledij op vintage beurs voor jongeren en volwassenen

Luik/Antwerpen Drugsbaas (67) die 15 jaar cel kreeg, opgepakt op schuil­adres in Rotterdam: “Bende verdiende 5 miljard euro aan cocaïnehan­del”

Mehmet Gul, een Turkse drugsbaas die volgens ramingen van het federale parket 5 miljard euro kan verdiend hebben aan 16 cocaïnetransporten, is gearresteerd op een onderduikadres in Rotterdam. Het FAST-team van de federale politie was naar de drugsbaas op zoek sinds hij in januari 2022 veroordeeld werd tot 15 jaar celstraf. “Hij beschikte over een vals identiteitsbewijs.”

