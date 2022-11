Kom mee 1.300 bomen planten in de Leemstraat

Vosselaar Op huizen­jacht in... Vosselaar, hartje Kempen: “Exclusieve villa’s met zwembad van boven het miljoen zijn geen uitzonde­ring”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek uit. Deze week in de provincie Antwerpen: Vosselaar, een rustige en groene gemeente in de Kempen op een boogscheut van het levendige Turnhout. “Een charmante woning met potentieel kan je vanaf 300.000 euro op de kop tikken.”

12 november