Kom je behendigheid opfrissen op parcours tijdens Dag van de Motorrijder in Malle

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert op zondag 26 maart weer de ‘Dag van de Motorrijder’. Op verschillende plekken in Vlaanderen kunnen motards deelnemen aan diverse activiteiten. Zo kunnen ze ter hoogte van De Schaaf 15 in Oostmalle op de grens met Zoersel een behendigheidsparcours komen afleggen en een technisch nazicht laten doen. Inschrijven & meer informatie via www.dagvandemotorrijder.be/malle.