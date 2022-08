Kleuters voor het eerst welkom op zomerschool

Malle Postbus aan Provinci­aal Vormings­cen­trum buiten gebruik door werken

Weg- en rioleringswerken worden momenteel uitgevoerd in de Smekenstraat in Oostmalle, vanaf het kruispunt met de Guido Gezellelaan tot aan de Talondreef. Daardoor is de rode b-postbus aan het Provinciaal Vormingscentrum ook buiten dienst gesteld tot einde september. Alternatieven zijn de brievenbussen op de Merksplassebaan ter hoogte van huisnummer 5 of die op de Turnhoutsebaan ter hoogte van huisnummers 55-57 en 91.

18 augustus