Kinderopvang in Westmalle moet dan toch dicht: “Vele ouders zullen ongerust aan kersttafel zitten”

Vosselaar/Beerse Fons Dehouwer (75) brengt nieuwe streekro­man vol kwajongens­stre­ken uit: “Mensen van Vosselaar en Beerse zullen plaatsen en dorpsfigu­ren zeker herkennen”

Na ‘Hooglied van de Liefde’ en ‘Annelies’ komt Fons Dehouwer (75) uit Vosselaar nu met een nieuw boek. In ‘Wuivende halmen’ neemt de auteur ons mee naar het Vosselaar en Beerse van zijn jeugd en de ludieke anekdotes die hijzelf of mensen in zijn omgeving beleefden. Ook kleurrijke dorpsfiguren van toen en herkenbare plaatsen passeren de revue. “Ik ben een echte heimatschrijver”, zegt Fons.

