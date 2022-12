Kerstman, kinderkoor en lichtjeswandeling: ‘t Park beleeft sfeervolle kersthappening

Wilrijk Oudere dame dood teruggevon­den bij Sint-Augustinus­zie­ken­huis

In een woning aan de Spoorweglaan in Wilrijk, vlak bij het Sint-Augustinusziekenhuis, is vrijdagmiddag een lichaam teruggevonden. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het gaat om een vrouw van 86. Hoe zij precies is overleden en wat de omstandigheden zijn, is nog onduidelijk.

16 december