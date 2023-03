Kasteelheer lanceert twee gins: “Chef gaat door zee geïnspireerde gin serveren in Parijs sterrenrestaurant”

Naast zijn kasteeldomein runt Christophe ook nog een audiovisuele onderneming in Zaventem. Zijn bedrijf ‘Knokke Boat’ verhuurt boten en organiseert rondvaarten om zeehonden in de Noordzee te spotten. “Als die voorbij was, wilden de meevarenden graag nog iets mee naar huis nemen om na te genieten. Ik ben dan op zoek gegaan naar een gin die aan de de duinen en de zee doet denken. Omdat ik die niet vond, heb ik in mei 2020 zelf de Knokke Boat Sea Garden Gin gelanceerd. Dankzij zeegroenten heeft die een zilte smaak gekregen. Ik heb er toch 1.500 flessen van kunnen verkopen.”

Dennenappel, braambes en gagel

Ook Estate Heihuyzen wilde Christophe meer in de markt zetten. “Voor een domein van deze grootte is het een serieuze uitdaging ervoor te zorgen dat het geen geld kost, maar genoeg opbrengt om zichzelf in stand te houden. Daarom kwam ik op het idee in samenwerking met distilleerderij Sterkstokers uit Sint-Lenaarts een jenever op basis van dennenappels - mastentoppen in het Kempens dialect - uit onze bossen te maken. Die was verkrijgbaar op verschillende kerststallen, Zalfenkermis en de Internationale Sluitingsprijs. Ook drankenhandel Brabants en Het Chocoladehuisje in Oostmalle verkopen de drank met een alcoholpercentage van 25 procent. We zijn al bezig aan de vierde lading.”

Tegelijkertijd met de jenever werkte de kasteeleigenaar met Sterkstokers aan twee eigen gins. Domein Heihuyzen heeft voortaan ook een eigen mastentoppengin: de M-gin (42% alcohol). Daarnaast bevat die ook braambes en gagel, eveneens voornamelijk geoogst op het domein zelf. “Met de drank zijn er nog veel ideeën. Zo wil een chef-kok proberen of die past bij een sorbet van mango. En we bekijken ook nog of er pralines van gemaakt kunnen worden.”

Ook lekker als shot

Voor zijn bootbedrijf heeft Christophe ook een betere versie gemaakt van de ‘Sea Garden Gin’: de C-Gin (38% alcohol). “De naam verwijst naar ‘sea’ en ‘see’. Tegelijkertijd is C het initiaal van mijn voornaam. Verschillende zeegroenten zoals zeekomkommer, zeekraal en ook lamsoor zijn erin verwerkt. Timut-peper zorgt voor pit. De gin, die ook puur erg lekker smaakt, is ideaal om de ervaring van de boottour thuis voort te zetten. Ik veronderstel dat ook wel wat restaurants aan de kust hem gaan serveren. Dat is zelfs Mallory Gabsi van plan. Hij heeft op een recent diner bereid door sterrenchefs in Brussel flessen meegenomen naar Parijs, waar hij een sterrenrestaurant heeft”, glundert Christophe.

Volledig scherm De M-Gin, Mastentoppenjenever en C-Gin op een rijtje © emz

