Kasteeldomein in Westmalle weldra toegankelijk voor groot publiek? Gemeente overweegt aankoop

Terwijl je in het kasteel van Oostmalle op zondag en maandag gewoon iets kan gaan drinken, is het domein van het kasteel in Westmalle privaat gebied. Tot voor kort werd het bewoond door barones van der Straten Waillet. Zij overleed in december vorig jaar op 104-jarige leeftijd . De familie besloot enkele maanden geleden het domein te koop te zetten. De vraagprijs? 3,8 miljoen euro.

Financiële oefening

Voor een gemeente lijkt dat toch wel een torenhoog bedrag. “Het is inderdaad gigantisch veel geld”, zegt burgemeester Van Looy. “De Stichting Kempens Landschap zou weliswaar zeventig procent financieren. Al zouden we die aankoopsom wellicht nog eens moeten leggen voor de renovatie. Dat is allemaal niet opgenomen in het bestuursakkoord en de meerjarenplanning. Door de crisis zullen we voor de herinrichting van de dorpskern in Westmalle al een budgetwijziging moeten doen. We gaan in september met het schepencollege bekijken of we de aankoop van het origineel pareltje met een hele geschiedenis financieel haalbaar kunnen maken. Wellicht kunnen we ook nog een beroep doen op subsidies van andere kanalen. Moesten we het kasteel kunnen verwerven, staan we zeker open voor een commerciële invulling ervan.”