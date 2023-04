IN BEELD. Honderdste Bergkermis van start: “Hier voelen we ons altijd welkom”

Gerenom­meerd zakenman uit Schilde blijft in de cel in witwasdos­sier rond drugsmaf­fia

Zakenman Ziggy J. uit Schilde moet nog minstens een maand in de cel blijven. De man werd samen met de Antwerpse antiekhandelaar gearresteerd op verdenking van witwassen, onder meer voor drugscriminelen die zich in Dubai schuilhouden. De kamer van inbeschuldigingstelling besliste vanmorgen dat J. in de gevangenis moet blijven.