Il Gambero Rosso bekroond met keurmerk ‘authentiek Italiaans restaurant’

Sicilië op je bord? Daarvoor kan je al negentien jaar lang terecht bij ‘Il Gambero Rosso’ op de Antwerpsesteenweg in Westmalle. Voor haar authentieke Italiaanse keuken heeft het restaurant een erkenning gekregen van het instituut ‘Eccellenze Italiane’. Het is de kroon op het werk van Vera Chiapparrone (59) en Patrizio Rapaglia (58). “We bereiden hier alles zelf. Voor onze gerechten gebruiken we zelfs nog recepten van onze ouders en grootouders”, vertelt het joviaal koppel met een brede glimlach.

In de voetsporen van zijn broer, die een pizzeria runde in Sint-Job-in-‘t-Goor, startte Patrizio samen met Vera een eetzaak in Westmalle. Die opende de deuren in 2004. Het koppel uit de Siciliaanse stad Syracuse wilde de specialiteiten van hun geboortestreek in onze contreien introduceren. De naam van hun restaurant verwijst dan ook naar een Siciliaanse lekkernij, want ‘Il Gambero Rosso’ betekent zoveel als ‘De Rode Gamba’.

Het gebrek aan Nederlands speelden Vera en Patrizio in het begin wel wat parten. Al wisten hun lekkere gerechten snel vele harten te veroveren. Die bestaan voor negentig procent uit producten rechtstreeks ingevoerd vanuit Sicilië, die het koppel ook via hun klein winkeltje in het restaurant verkoopt. “Bloem en olie komen via een koerier uit Syracuse. Onze verse producten laten we via koeltransport overkomen uit Mazara del Vallo (Siciliaanse stad, red.). Het is onze garantie dat we op en top verse en kwaliteitsvolle gerechten serveren”, vertelt Patrizio.

Pasta met sint-jakobsvruchten, scampi’s en rode gamba

Op de wijnkaart van Il Gambero Rosso - gelegen naast café ‘t Vermoeden - vind je enkel Italiaanse vino. Een specialiteit op het menu is de ‘Ravioli Lorena’, een klassieke ravioli gevuld met spinazie en ricotta. De naam is een ode aan de enige dochter van Patrizio en Vera: Lorena. Zij staat zaterdag mee in de zaak van haar ouders, al roert ze normaal in de kookpotten van sterrenrestaurant ‘t Fornuis in Antwerpen, nadat ze eerder ervaring opdeed bij het Antwerps sterrenrestaurant Le Pristine van Sergio Herman. Uiteraard verwerkt chef Patrizio ook Siciliaanse rode gamba’s in zijn gerechten, onder meer in de ‘Ravioli al Gambero Rosso’. Dan is er ook nog de ‘Pasta al Gambero Rosso’ met sint-jakobsvruchten, scampi’s en rode gamba.

Quote De afgelopen jaren zijn we een beetje onder de radar gebleven. Dit is eindelijk een erkenning voor al ons harde werk Vera en Patrizio, Il Gambero Rosso

Die vallen in de smaak bij de klanten. Het zijn zij die ‘Il Gambero Rosso’ getipt hebben bij ‘Eccellenze Italiane’. Dat Italiaans instituut verleent keurmerken aan allerhande authentieke Italiaanse zaken, waaronder ook de horeca. En de instelling heeft het Siciliaans restaurant in Westmalle het label van ‘echt en authentiek Italiaans restaurant’ toegekend. “De afgelopen jaren zijn we een beetje onder de radar gebleven. Dit is eindelijk een erkenning voor al ons harde werk”, glunderen Vera en Patrizio, die het gouden plakkaat aan de voordeur van hun restaurant zullen laten schitteren.

Op die bekroning is ook de gemeente Malle, die via haar zustergemeenten banden heeft met de gemeente Ladispoli in Italië, bijzonder fier. “Als referentie voor de pure Italiaanse keuken lokt Il Gambero Rosso bezoekers uit de wijde regio naar Malle”, aldus Dries Van Dyck (DBM), schepen voor Lokale Economie. “Ik wil Vera en Patrizio graag feliciteren voor hun inzet en passie om de échte Italiaanse keuken op tafel te toveren met verse producten uit Sicilië”, aldus burgemeester Sanne Van Looy (N-VA), die door haar studentenuitwisseling naar Bologna nog steeds vlot Italiaans spreekt. “Op die manier brengen ze het mooie en typische Italië een beetje tot in het mooie Malle. Daar mogen we best trots op zijn.”

