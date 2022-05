Idyllische kasteelomgeving vormt opnieuw uniek decor voor tuindagen

Het Kasteel Heihuyzen en haar omgeving is eigenlijk privéterrein in handen van Christophe Lenaerts. De Tuindagen georganiseerd door Events in Style zijn dus een bijzondere kans om het domein te ontdekken. Dat deden een zevenduizendtal bezoekers dan ook vorig jaar. “Voor het domein hadden ze heel wat bewondering, niet in het minst de omwonenden of inwoners van omliggende gemeenten. Ze apprecieerden dat we het kasteelpark hadden opengesteld. Het evenement vonden ze leuk. Van de exposanten kregen we ook positieve feedback over de locatie”, zegt Lenaerts. “En wij zagen dat de organisatie vlot verliep. Daarom hebben we besloten een tweede vierdaagse editie te houden tijdens het Pinksterweekend.”