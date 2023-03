Huize Walden bedankt vrijwilligers met goodiebag

Huize Walden mag op zo’n veertig vrijwilligers rekenen. Eén keer per jaar krijgen ze een opleiding. Zelf waren ze vragende partij voor een cursus EHBO, reanimatie en AED. Die hebben ze vorige week woensdag en afgelopen dinsdag in twee groepjes van ongeveer vijftien man gekregen. In kader van de ‘Week van de Vrijwilliger’ - die liep van 25 februari tot en met 5 maart - kregen ze van Huize Walden nog een geschenk: een winkeltas met een opdruk van de zorgvoorziening. Daarin zaten enkele leuke cadeautjes zoals een balpen en chocolade.

Extra vrijwilligers zijn nog steeds welkom. Zij mogen zich melden via vrijwilligers@huizewalden.be. “Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als iemand zich aanmeldt, bekijken we steeds hoe we zijn of haar kwaliteiten kunnen inzetten in de werking. Heel veel is mogelijk. Dat kan gaan van helpen tijdens eetmomenten tot mee deel uitmaken van het koor met een dirigent en muzikanten. Of eens een babbeltje komen doen of een gezelschapsspel spelen met onze bewoners. Dat betekent voor hen ook al veel”, vertelt Ite Wouters, vrijwilligerscoördinator bij Huize Walden. “Wanneer en hoe vaak je als vrijwilliger komt, bepaal je zelf. Sommigen komen dikwijls, anderen een keer per maand.”