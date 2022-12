Hoezo, weg WK-sfeer? Nederlands koppel trakteert in hun café op oranje shots bij goal van thuisland

MalleDe Rode Duivels zijn roemloos uit het WK geknikkerd, al leeft het voetbalkampioenschap nog wel in het JKD Café in Oostmalle. Na de uitschakeling van België heeft het koppel Nederlandse eigenaars haar hoop gevestigd op Oranje. En de meeste klanten supporteren mee. Elk van de drie goals en ook de overwinning tegen de Verenigde Staten werden zaterdagavond gevierd met een oranje shot. “We gaan het WK simpelweg winnen”, denkt de 17-jarige Diégo, zoon van de kroegbazen.

Het JKD Café heeft drie televisies hangen om de wedstrijden van het WK in Qatar uit te zenden. Oorspronkelijk overheersten de vlaggetjes in Belgische driekleur het café. Bij elk doelpunt van de Rode Duivels zouden Justin en Kristel Bloemendaal trakteren op tricolore shots. Uiteindelijk maakte ons land slechts één doelpunt in de drie groepswedstrijden. “Al hebben we wel meer shots gegeven, hoor. Onder meer na de gestopte penalty”, zegt het koppel.

Ploeggenoot steunen

Sinds de start van het wereldkampioenschap hingen er ook al wat Nederlands vlaggetjes in het café. Nu de Rode Duivels eruit liggen en onze noorderburen nog wel meespelen, kleurt het JKD Café volledig oranje. Nederland moest zaterdagavond aan de bak tegen de Verenigde Staten. Niet langer zwarte, gele en rode shots, maar wél oranje. Al in de eerste helft mochten de gasten in het café er twee naar binnen werken. De aansluitingstreffer maakte het nog even spannend. Na de 3-1 was de overwinning binnen.

De U21 van voetbalclub KVC Oostmalle zag Oranje winnen nadat ze zelf een wedstrijd gespeeld had. “Een ploeggenoot van ons, Diégo, is per toeval een Nederlander. We komen de Nederlanders dan ook steunen”, klinkt het. “Zolang de Nederlanders maar scoren en wij shotjes krijgen. Stiekem zijn we wel blij dat de VS ook gescoord hebben”, lacht het team, dat de uitschakeling van België nog niet helemaal verteerd heeft. “Ruben uit onze ploeg kan beter voetballen dan Batshuayi”, beweert een speler. “Als Lukaku drie wedstrijden had meegespeeld, dan waren we doorgestoten”, horen we nog.

Argentinië

Aan de toog is Kristof (41) uit Oostmalle de wedstrijd aan het volgen. “Of ik nu voor Nederland supporter? Eerder solidair met het café. Ze maken het hier wel gezellig met chips, nootjes en shotjes. Het is plezant om hier te komen kijken”, zegt hij. “Als je ziet wat ze vandaag gepresteerd hebben, kunnen de Nederlanders wel verder geraken.”

Nederland moet vrijdagavond opboksen tegen Messi & co in de kwartfinale. “Argentinië gaat toch moeilijk worden”, denkt een tooghanger. “Wellicht staan Portugal en Brazilië tegenover elkaar in de finale”, menen de U21-jongens. “Nee, Nederland speelt de finale. En we gaan die nog winnen ook”, is Diégo zeker van zijn stuk. “Je moet positief blijven. Nederland gaat met de wereldbeker naar huis”, hoopt cafébaas Justin.

