Hoe besparen op energie? Kom het te weten op twee sessies in De Notelaar

Schilde Stuur eens een boodschap in pralinelet­ters

Wil je een vriend op originele wijze gelukkige verjaardag toewensen? Of een collega creatief uitzwaaien? Dan is een ‘pralinogram’ van Myriam Nagels (62) en Peter Van Laethem (62) uit ’s Gravenwezel (Schilde) toch wel een aanrader. Nadat je online zelf een boodschap gevormd hebt met letters op pralines, wordt het cadeau in geschenkdoosje opgestuurd.

15 april