Hip restaurantje laat Westmalle smullen van burgers en bowls

MalleDe Antwerpsesteenweg in Westmalle heeft een trendy aanwinst erbij. In de voormalige delicatessenwinkel Van Poppel heeft ‘Burgers ‘n Bowls’ haar deuren geopend. Het restaurant met hoog bargehalte serveert naast hamburgers in Amerikaanse stijl ook frisse rijstgerechten in een kommetje. “Voor een Hawaïaanse pokébowl hoef je dus niet langer naar Antwerpen, Wijnegem of Turnhout.”

Joeri Van Hooijdonck (37) uit Halle-Zoersel runt de zaak samen met Aleksandra Khaprova (29), die afkomstig is uit Sint-Petersburg. Het koppel heeft de nodige horeca-ervaring. Terwijl Joeri al actief was als cateraar en zaalverantwoordelijke bij Jones Foodbar in Schilde, stond Aleksandra in dezelfde gemeente achter de bar van de Brabohoeve. “We droomden altijd al van een eigen zaak. Twee jaar geleden hebben we dit pand gekocht om te renoveren”, vertelt Joeri. “Daarin wilden we een concept starten dat hier in de buurt niet te vinden was. We besloten hamburgers te combineren met pokébowls. Zo vindt iedereen hier zijn goesting. Vanwege de vele middelbare scholen in de buurt hebben we gekozen voor een wat jeugdigere zaak, al staan op burgers en bowls geen leeftijd.”

Bowl zelf samenstellen

Aan de muur hangt een schilderij van de Amerikaanse filmster Samuel L. Jackson die een burger naar binnen speelt. De kleine tafeltjes zorgen voor een chille sfeer. “In een gezellige omgeving serveren we fast food met een vers karakter. De burger is in navolging van de wat modernere Amerikaanse ketens als Five Guys een dun schijfje vlees tussen een zacht briochebroodje. Naast rund hebben we ook een burger uit kip of vis en een vegetarische variant”, zegt Joeri. De pokébowls zijn een kommetje met rijst of sla als basis plus kip, tofu of vis. “Die kan je dan aanvullen met vier basisgroentjes, een luxe-ingrediënt zoals mango en een topping waaronder een notencrumble. Veel van de smaak zit in de saus, dus die mag ook niet ontbreken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De BoBo-burger © emz

Verse kippenhapjes

Het Amerikaanse karakter wordt versterkt door milkshakes. Ook de frappuccino, een ijskoffie met siroop en slagroom, behoort tot het aanbod. In de voormiddag kan je bij ‘Burgers ‘n Bowls’ - kortweg BoBo zoals in het logo met rondvormige hamburger en pokébowl - ook belegde broodjes verkrijgen. De eettent wil zich onderscheiden door ook eigen bereidingen. “Heel wat sauzen zijn huisgemaakt. Ook de chicken nuggets en kippendrumsticks maken we helemaal zelf.”

Burgers ‘n Bowls, Antwerpsesteenweg 311, Westmalle. Ma-di: gesloten, wo-do: 07.30-20u, vrij: 07.30-23u, zat: 11-23u, zo: 11-20u. Leveren doet Burgers ‘n Bowls enkel bij bedrijven in de week. Meer informatie via www.boboresto.be.

Volledig scherm Aleksandra en Joeri aan hun nieuwe zaak © emz

Volledig scherm Burgers 'n Bowls © emz

Volledig scherm Burgers 'n Bowls © emz

Volledig scherm Burgers 'n Bowls © emz

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.