Grote politiemacht controleert feestvierders in uitgaansbuurt van Malle: “Niemand aangehouden”

MalleDe lokale en federale politie hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een grootschalige controle uitgevoerd bij Danskafee ‘t Hofke en discotheek The Missing Link in Westmalle. Er werden geen grote vaststellingen gedaan.

De afgelopen maanden hebben de feestvierders in Malle heel wat overlast veroorzaakt: wildplassen, vandalisme, vechtpartijen... Daartegen werden een resem maatregelen genomen zoals een verbod op alcohol consumeren op straat in de uitgaansbuurt. De politie houdt onder meer onverwachte geluidsmetingen en rijdt rond met extra manschappen, terwijl de poetsploegen de uitgaansbuurt ‘s morgens opkuist.

Desondanks sneuvelde tijdens het laatste weekend van oktober een inkomdeur. De politie werd bovendien belaagd door een grote groep feestgangers op het moment dat de politie de daders probeerde te identificeren. Even lag zelfs een tijdelijke sluiting van Danskafee ‘t Hofke en The Missing Link op tafel, al is het niet zover gekomen, omdat de discotheek duidelijk maakte zelf bijkomende maatregelen te nemen. Sinds kort werkt The Missing Link met lidkaarten. Ze houdt ook een voorverkoop voor evenementen. Er worden verder sensibiliserende medewerkers ingezet die de feestneuzen bewustmaken van de geldende regels, die de discotheek eveneens op een groot bord naast de inkom heeft gehangen. Bovendien is naar het toilet gaan gratis geworden in The Missing Link om wildplassen tegen te gaan.

Drugshonden

Al eisten oppositiepartijen Vlaams Belang en OostWest op de recente gemeenteraad van Malle een strenger politieoptreden, wat vrijdagnacht ook gebeurd is. Voor een grootschalige controle kreeg de Lokale Politie Voorkempen bijstand van de Federale Politie, inclusief drugshonden en inspectiediensten. “Een tijd geleden hebben we het alcoholverbod op straat en andere maatregelen ingevoerd. We hebben bij de federale politie steun gevraagd voor een grote actie. Vanwege de bezette capaciteit was dat in de zomer moeilijk. Nu lukte dat wel”, vertelt burgemeester Sanne Van Looy (N-VA).

“De politie is in ‘t Hofke en The Missing Link binnengevallen. Iedereen moest naar buiten. Dat is redelijk vlot verlopen. Op een dik uur was iedereen gecontroleerd. Ook de Zwanenstraat is uitgekamd, omdat we meldingen krijgen dat daar drugs verhandeld zou worden. Er zijn geen grote vaststellingen gedaan. Niemand is bestuurlijk aangehouden”, aldus Van Looy. “Dat stelt me gerust. Het wil toch zeggen dat de genomen maatregelen en alle gigantische inspanningen opleveren.”

Volledig scherm De Federale Politie heeft ook drugshonden ingezet © Lokale Politie Voorkempen

