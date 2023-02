Griekse traiteurszaak opent nu ook restaurant: “Klanten bleven er maar naar vragen”

‘Yamas’ op de hoek van de Lierselei en Herentalsebaan in Oostmalle breidt zijn aanbod uit. De cateraar van Griekse specialiteiten opent vrijdag een restaurant in het voorste gedeelte van de traiteurswinkel. “Zo kunnen we onze gerechten bereiden, op de juiste wijze afwerken en meteen serveren”, vertelt de sympathieke uitbater Chris Van Hout (48).

Na verschillende jaren de catering verzorgd te hebben op evenementen begon Chris uit Geel in 2017 het restaurant ‘Yamas’ - Grieks voor ‘schol’ - in Turnhout. Dat verhaal kwam in 2019 aan zijn einde. Twee jaar later nam zijn cateringbedrijf Yamas een nieuwe start in Oostmalle met de gelijknamige traiteurswinkel. In de voormalige textielwinkel ‘Huis Melis’ kan iedereen sinds einde februari 2021 terecht voor traditioneel Griekse producten en een koeltoog vol bereide gerechten uit de Griekse keuken.

Dat concept kende succes. “In de buurt zijn er geen Griekse zaken. Dan moet je al naar Antwerpen of Herentals. Heel wat van mijn vrienden komen vanuit Oelegem, Sint-Niklaas en zelfs Nederland hierheen. Ik heb daarnaast een groot vast cliënteel uit de regio kunnen opbouwen. Zelfs in Schilde en Brasschaat beginnen ze ‘Yamas’ te kennen”, zegt Chris tevreden. “Sommigen waren in het begin absoluut niet vertrouwd met de Griekse keuken. Ze meenden eerst dat ze het niet zouden lusten, omdat ze dachten dat al mijn gerechten heel pikant zouden zijn, wat allesbehalve het geval is. Anderzijds komen echte Grieken hier ook graag over de vloer.”

34 plekjes

“Omdat ik in het verleden een restaurant gehad heb, bleven de vragen maar komen of ik ook geen restaurant zou beginnen. De klanten zouden het tof vinden ook te kunnen blijven eten”, aldus Chris. Hij besloot zijn winkeltje en koeltoog naar achteren op te schuiven naar de voormalige opslagplaats. De vrijgekomen ruimte vooraan heeft hij ingericht tot restaurant waar plaats is voor 34 gasten. “Ik miste zelf ook wel het nauwe contact met klanten. Dat ga ik nu opnieuw kunnen hebben.”

Quote Thuis gebeurt het misschien wel eens dat klanten onze lamskote­let te ver garen. Wij kunnen hier alles zelf perfect afwerken Chris Van Hout, Zaakvoerder ‘Yamas’

De traiteurswinkel zal open blijven op donderdag (11-19u), vrijdag (11-16u), zaterdag (10-16u) en zondag (10-12u). Wie liever zijn voetjes onder tafel schuift, kan terecht vanaf vrijdag 24 februari op vrijdagavond (17.30-24u) of zaterdagavond (17.30-1u). “Het zal een feestelijk openingsweekend worden, want we bestaan in Oostmalle net twee jaar”, glundert Chris.

Van ‘sardela’ over ‘pastitsio’ tot ‘baklava’

Op de menukaart staan typische Griekse specialiteiten waaronder tzatziki, gyros, moussaka, pastitsio (ovenschotel met gehakt, buisvormige pasta en bechamel), yuvetsi (stoofpotje). “Thuis gebeurt het misschien wel eens dat klanten onze lamskotelet te ver garen. Wij kunnen hier alles zelf perfect afwerken. De sardela - sardientjes - zullen we bijvoorbeeld marineren en à la minute grillen”, klinkt het. “We zullen ook Griekse mezze (gemengde schotels, red.) serveren. Bij de kinderen vallen de Griekse gehaktballetjes ‘bifteki’ erg in de smaak. Voor hen gaan we daarnaast Griekse pizza’s op pitabroodjes voorzien”, vertelt Chris. “Qua desserts staat baklava uiteraard op de kaart. Al heb ik ook een dame blanche met geraspte Griekse chocolade.”

De wijnen zijn enkel Grieks. “We hebben een aantal Griekse bieren zoals Mythos en Vergina. Van Metaxa (Grieks wijndistillaat met hoog alcoholpercentage, red.) zullen we alle soorten aanbieden. En natuurlijk kan je ouzo (Griekse sterke drank met anijssmaak) verkrijgen.”

Op termijn wil Chris ook culinaire avonden organiseren. “Dan stel ik zelf een menu samen. Met bijvoorbeeld moussaka op een heel ander gebrachte wijze. En met aangepaste wijnen erbij.”

Reserveren

Yamas, Lierselei 31, Malle. Een tafeltje reserveren kan door te mailen naar info@yamas-traiteur.be of te bellen naar 04 75 64 99 78 of 03 284 90 32. Meer info: www.yamas-traiteur.be.

