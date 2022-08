Glasbollen puilen uit: achterstand in lediging zou tegen volgende week weggewerkt moeten zijn

Jobat Dit zijn de beste diploma’s om werk te vinden

Het is geen geheim dat de ene studie sneller uitzicht geeft op een job dan de andere. Zo vinden afgestudeerden met een diploma in STEM of de zorg vaak heel snel werk. Twijfel je nog over je studies na de zomer? Jobat.be geeft je per opleidingsniveau de 3 diploma’s met de grootste kans op een job.

17 augustus