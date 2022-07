Gft-container haal je in Malle voortaan op recyclagepark

Iedere inwoner kan een gft-bak in bruikleen krijgen. Een eerste gratis exemplaar kan je krijgen als je een nieuwe inwoner bent en er nog geen gft-container op je adres staat of als je verhuist naar een nieuwe woning waar nog geen gft-bak staat. Als je gft-container stuk is, kan je die inruilen voor een nieuwe, indien je het kapot exemplaar inlevert. Er zijn containers van 40 of 120 liter. Een tweede aankopen kost 60 euro (40l) of 70 euro (120l). Dat is bewust wat duurder dan een compostbak of compostvat om zo composteren aan te moedigen.