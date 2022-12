Gezocht: sportkampioenen en bijzonder verdienstelijke sportievelingen uit Malle

Turnhout/Vosselaar/Heusden-Zolder Drugsbende geklist nadat ze afval dumpen op oprit van woning: “264.000 euro in beslag genomen bij huiszoekin­gen”

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft drie mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij een drugslab en het dumpen van drugs. Het gaat om dertigers uit Vosselaar en Heusden-Zolder. Ze konden opgespoord worden nadat op 22 oktober drugsafval gedumpt werd op de oprit van een woning in de Dombergstraat in Turnhout.

6 december